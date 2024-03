Eni: ricevuta autorizzazione per la rete di trasporto di CO2 del progetto HyNet North West

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia di aver ricevuto l’autorizzazione, in forma di un Development Consent Order (dco), dal Dipartimento per la sicurezza energetica e Net Zero (Desnz) del Regno Unito per la costruzione, messa in opera e riconversione dell'infrastruttura relativa al trasporto di CO2 del progetto HyNet North West, di cui l’azienda è l’operatore per il trasporto e stoccaggio di CO2. L’autorizzazione alla realizzazione di una rete per il trasporto di CO2 rappresenta il primo esempio di progetto infrastrutturale transfrontaliero di rilevanza nazionale (Nationally Significant Infrastructure Project, Nsip) tra Inghilterra e Galles a essere approvato via Dco da Desnz. Si tratta del completamento di un processo durato 18 mesi, iniziato con la presentazione della richiesta da parte di Eni nell'ottobre 2022. Il Dco è un significativo passo in avanti per HyNet, la cui Final Investment Decision (Fid) è prevista entro settembre 2024. Questo ulteriore avanzamento costituisce per il progetto HyNet un importante progresso all’implementazione del primo modello al mondo di business regolato in ambito Ccs. Nell’ordinamento inglese, il Dco è parte dell’iter necessario per il conseguimento e lo sviluppo di progetti Nsip. Nel dettaglio con questa autorizzazione verranno realizzate condotte nuove, e riutilizzate infrastrutture già esistenti, per trasportare l'anidride carbonica dagli impianti di cattura situati nel Nord-Ovest dell'Inghilterra e del Galles del Nord verso i giacimenti di gas naturale depletati di Eni nella Liverpool Bay dove l’anidride carbonica verrà stoccata in modo sicuro e permanente. (segue) (Com)