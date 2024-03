Eni: ricevuta autorizzazione per la rete di trasporto di CO2 del progetto HyNet North West (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Regno Unito rappresenta una destinazione attrattiva per gli investimenti di Eni, soprattutto nell’ambito della decarbonizzazione", ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. "Accogliamo con favore l’impegno del governo britannico di promuovere e sviluppare i progetti innovativi di cui abbiamo bisogno per affrontare il cambiamento climatico, soprattutto nei settori con emissioni hard-to-abate. La Ccs avrà un ruolo cruciale nell’affrontare questa sfida, eliminando in modo sicuro le emissioni di CO2 provenienti da industrie che attualmente non dispongono di soluzioni altrettanto efficienti ed efficaci", ha proseguito. "Questa decisione rappresenta un passo avanti significativo nella creazione di un nuovo settore industriale nel Paese e consolida il ruolo di primo piano che Eni svolge per la decarbonizzazione delle attività industriali proprie, e di terzi, a un costo competitivo e con un rapido time to market. L’acquisizione di Neptune Energy ha rafforzato ulteriormente questa posizione, garantendo a Eni l’accesso a tre ulteriori licenze di stoccaggio di CO2 per una capacità totale di stoccaggio gross di circa 1GT nel Regno Unito", ha concluso. (segue) (Com)