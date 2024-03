Eni: ricevuta autorizzazione per la rete di trasporto di CO2 del progetto HyNet North West (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni svolge un ruolo di primo piano nel Regno Unito per lo sviluppo dei progetti Ccs HyNet North West e Bacton Thames Net Zero. Eni grazie all’ampia e solida esperienza nell’attività tradizionale, potrà riconvertire e riutilizzare alcuni dei propri asset esistenti in hub di stoccaggio di CO2 per decarbonizzare le attività industriali proprie e di terzi a costi competitivi. Con riferimento al progetto HyNet, il sistema di trasporto e stoccaggio di Eni avrà una capacità di 4,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno nella prima fase, per poi raggiungere negli anni immediatamente successivi al 2030 le 10 milioni di tonnellate. In tal modo, HyNet fornirà un apporto significativo all'obiettivo del Regno Unito di decarbonizzazione e stoccaggio di CO2 contribuendo a trasformare uno dei distretti industriali più energivori del Paese in uno dei primi cluster a basse emissioni di CO2 al mondo. Il progetto consentirà di preservare migliaia di posti di lavoro a livello locale, promuovendo la decarbonizzazione delle industrie hard-to-abate, nonché attirando investimenti e contribuendo così alla creazione di nuovi posti di lavoro. (Com)