Sardegna: uccise fratello, 55 enne condannato a oltre 14 anni di carcere da Tribunale Nuoro (2)

- Durante il processo, l'avvocato difensore Tito Flagella ha sottolineato il contesto di provocazione in cui si sarebbe verificato l'omicidio, attribuendo alla vittima, il fratello Giorgio, atteggiamenti vessatori e violenze nei confronti dell'imputato. Flagella ha insistito sul fatto che Pittalis abbia agito in un momento di grande stress, a causa delle continue aggressioni subite nel corso degli anni. Giuseppe Pittalis aveva confessato l'omicidio mostrandosi pentito per l'accaduto. Prima di questa confessione, aveva reso noto il suo coinvolgimento al sindaco del paese, Giuseppe Ciccolini, che lo aveva accompagnato successivamente in caserma. La difesa aveva presentato testimonianze a supporto della versione dell'imputato, raccontando di anni di soprusi subiti da parte della vittima. Tuttavia, nonostante le circostanze attenuanti riconosciute, il tribunale gli inflitto una pesante condanna. (Rsc)