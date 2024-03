Mafie: Bonafoni (Pd), fare memoria delle vittime innocenti con impegno concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande partecipazione di questa mattina al corteo organizzato da Libera e Avviso pubblico per la Giornata in memoria delle vittime innocenti di mafia - una vera e propria marea di ragazze e ragazzi, giovani e giovanissimi - "è un monito alla politica affinché non venga meno l'impegno concreto nella lotta alla criminalità organizzata. Ha ragione don Ciotti: non ci può esser memoria senza impegno. La lotta alla mafia deve essere in cima alle priorità dell'azione politica". Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico e responsabile per terzo settore e associazionismo. "Non serve la retorica, ma l'impegno concreto a favore dei diritti, della pace, della giustizia sociale e ambientale - aggiunge Bonafoni -. Solo così, nutrendo l'alleanza tra le istituzioni e le tantissime realtà impegnate quotidianamente contro la mentalità e gli affari della criminalità organizzata, possiamo sconfiggere le mafie, onorare il ricordo delle vittime e ridare dignità alle comunità mortificate in ogni angolo del Paese", conclude.(Com)