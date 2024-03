Lombardia: ricercata arrestata dalla Polizia di Stato nella stazione di Milano Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Milano la Polizia di Stato ha arrestato una cittadina straniera di 32 anni, in quanto destinataria di un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale di Roma. Nel pomeriggio gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, all'interno della stazione di Milano Centrale, hanno fermato la 32enne per un controllo, a seguito del quale la donna è risultata essere ricercata dall’Autorità Giudiziaria ed è stata accompagnata presso il carcere di San Vittore per scontare la pena di oltre 2 anni di reclusione per furto aggravato. (Com)