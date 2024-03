Europee: Conte candida Giuseppe Antoci, capolista per Circoscrizione Isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata in cui si ricordano le vittime delle mafie "voglio annunciare che Giuseppe Antoci correrà con noi nella competizione al Parlamento europeo. Sarà capolista nella Circoscrizione delle Isole". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in un video su Facebook. "Il Protocollo Antoci prende il nome da un 'eroe dei nostri tempi', come lo aveva definito lo scrittore Andrea Camilleri" e "io invito a votare pe Giuseppe Antoci perché abbiamo bisogno nel Parlamento europeo di condurre" la battaglia contro le mafie "affinché i finanziamenti europei non vadano nelle mani della criminalità organizzata", ha concluso Conte. (segue) (Rin)