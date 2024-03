Europee: Conte candida Giuseppe Antoci, capolista per Circoscrizione Isole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e attuale presidente onorario della Fondazione Caponnetto, è noto per essere l'autore del cosiddetto "Protocollo Antoci", un strumento grazie a cui sono state pesantemente colpite le famiglie mafiose per ciò che attiene le frodi sui fondi europei per l'agricoltura in mano alle mafie. ⁠Proprio l’Europa per bocca della Commissione Europea ha caldeggiato agli Stati membri di adottare il Protocollo. ⁠Dal lavoro di Antoci è nata l'operazione "Nebrodi", una delle più vaste operazioni antimafia mai eseguite in Italia e la prima in Europa sul versante dei fondi europei per l'agricoltura in mano alle mafie. Da quell'operazione nacque il Maxiprocesso Nebrodi che, a ottobre 2022, ha comminato pene per più di 600 anni di reclusione. ⁠Nel 2016 Antoci è sfuggito ad un agguato mafioso grazie all'intervento della sua scorta che recentemente, i cui membri sono stati insigniti della Medaglia d'Oro al valor civile. Da dieci anni sotto scorta è oggi sottoposto ad un altissimo regime di sicurezza, fra i più alti in Italia. (Rin)