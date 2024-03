Calcio: la Federazione tedesca lascia Adidas dopo 70 anni e firma contratto con Nike

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione calcio tedesca (Dfb) lascia la collaborazione con Adidas dopo più di 70 anni e ne avvia una nuova con Nike, che durerà dal 2027 al 2034. Tra tre anni, il gruppo statunitense equipaggerà tutte le nazionali di calcio della Germania. Ai campionati europei che verranno disputati nel Paese nella prossima estate, l'11 tedesco giocherà con le maglie di Adidas, che continuerà a rifornire la squadra fino ai mondiali in programma nel 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il presidente del Dfb, Bernd Neuendorf, ha dichiarato :"Siamo ansiosi di lavorare con Nike e della fiducia che ha riposto in noi. Il futuro partenariato consentirà al Dfb di continuare a svolgere compiti chiave nel prossimo decennio in vista dello sviluppo globale del calcio in Germania". Neuendorf ha aggiunto: "Fino a dicembre 2026, faremo tutto ciò che è in nostro potere per raggiungere un successo condiviso con (...) Adidas". Il calcio tedesco, ha infine affermato il presidente del Dfb, "deve molto all'azienda per più di settant'anni". Secondo l'associazione, Nike ha presentato "di gran lunga la migliore offerta economica e ha convinto anche con la sua visione dei contenuti, che comprende un chiaro impegno per la promozione dello sport amatoriale e popolare, nonché per lo sviluppo sostenibile del calcio femminile in Germania". (Geb)