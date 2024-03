Appalti: Pieretti (Città metropolitana Roma), bene proposta sistema certificazione competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera delegata della Città metropolitana di Roma, Alessia Pieretti, ha aperto i lavori della Conferenza regionale dell'Assorup, ospitata a Palazzo Valentini, per un confronto del risultato del nuovo codice degli appalti, ad un anno dall'entrata in vigore. "E' stata l'occasione per conoscere al meglio le proposte dei tecnici esperti Rup (responsabili unici del procedimento) delle stazioni appaltanti e per individuare, attraverso l'esperienza dell'applicazione del nuovo codice, eventuali criticità da correggere - dichiara Pieretti -. Importante ed innovativa la proposta di un sistema di certificazione della competenza negli appalti che è stata proposta oggi al convegno. L'introduzione di un certificato, ottenuto sulla base di un esame, per garantire una maggiore affidabilità nella gestione degli affidamenti. Un modo per rafforzare una garanzia per la Pubblica Amministrazione è anche motivo di maggiore responsabilizzazione", conclude. (Com)