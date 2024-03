Ue: Confagricoltura, proposte Commissione al di sotto delle aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le proposte licenziate dalla Commissione "forniscono solo una risposta parziale alle richieste degli agricoltori. La crisi dei mercati, in particolare del settore dei cereali alle prese con una drastica riduzione dei prezzi, dimostra che la Pac in vigore non è assolutamente in grado di tutelare la stabilità dei mercati e i redditi dei produttori". Lo sostiene la Giunta di Confagricoltura che si è tenuta oggi, a Bruxelles, in concomitanza con la riunione del Consiglio europeo che, tra l'altro, discuterà sulla risposta finora assicurata dall'Unione alle difficoltà del settore. È positiva, rileva Confagricoltura, la revisione nell'ottica della flessibilità delle regole sulla destinazione a finalità non produttiva di una parte dei terreni e sulla rotazione obbligatoria delle colture. La semplificazione burocratica, invece, va a senso unico perché riguarda solo le strutture con una dimensione fino a dieci ettari. Per tutte le altre resterà in vigore un sovraccarico amministrativo pesante ed oneroso. È stata persa l'occasione per avviare una profonda riforma della Pac in linea con le conseguenze economiche di uno scenario internazionale ad alta instabilità.