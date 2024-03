Ue: Confagricoltura, proposte Commissione al di sotto delle aspettative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Confagricoltura ha anche sollecitato una modifica del regime temporaneo sugli aiuti di Stato, al fine di consentire in primo luogo una moratoria sulle esposizioni bancarie contratte delle imprese. Inoltre, il consesso ha valutato negativamente l'accordo raggiunto sulla proroga della sospensione dei dazi sui prodotti agroalimentari esportati dall'Ucraina sul mercato europeo. Posizione motivata dalla mancata inclusione dei cereali nella lista dei prodotti sensibili sui quali applicare i dazi nel caso di ulteriore aumento dei flussi sui mercati degli Stati membri. "Abbiamo chiesto di introdurre un limite automatico all'ulteriore espansione delle esportazioni di grano che, per quanto riguarda l'Italia, sono aumentate di quasi il 300 per cento dal 2021 alla fine dello scorso anno", sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. "Dal Consiglio europeo, inoltre, attendiamo un'indicazione per sottoporre a restrizione in tempi rapidi le importazioni di grano dalla Federazione Russa", aggiunge. Le vendite all'estero di cereali della Russia sono arrivate ad incidere per oltre il 25 per cento sul totale delle esportazioni globali. Alla luce di queste cifre, le decisioni delle autorità di Mosca possono avere effetti destabilizzanti per i mercati. "L'Unione europea ha il dovere di tutelare i propri agricoltori", conclude il presidente di Confagricoltura. (Com)