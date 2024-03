Sicurezza: Piantedosi a Brdo per riunione trilaterale con omologhi Slovenia e Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è recato oggi a Brdo in Slovenia per la riunione trilaterale con l’omologo sloveno Bostjan Poklukar, e quello croato Davor Bozinovic. Lo riferisce una nota del dicastero. “Viviamo in un panorama geopolitico complesso - ha dichiarato Piantedosi - che ci pone di fronte a crescenti sfide. In questo contesto, la nostra consolidata collaborazione, da un lato ha mandato chiari segnali di coesione e volontà costruttiva, e dall’altro ha consentito ai nostri tre Capi della Polizia di sviluppare un rafforzato dialogo e di tradurre le nostre indicazioni in concrete direttrici di lavoro”. Nel corso della trilaterale il titolare del Viminale ha evidenziato i numeri relativi ai controlli effettuati al confine italo-sloveno: dalla data del ripristino dei controlli alle frontiere (21 ottobre scorso), le Forze di Polizia italiane hanno controllato in ingresso circa 270 mila persone e 150 milaveicoli, con modalità che hanno evitato criticità sulla circolazione stradale. Sono stati rintracciati inoltre 2.200 stranieri irregolari: di questi, più di 1.330 sono stati respinti (di prevalente nazionalità turca, marocchina, siriana, kosovara, macedone ed afghana). Sono state arrestate 118 persone, delle quali 65 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e 29 persone sono state segnalate nella banca dati della Polizia. (segue) (Com)