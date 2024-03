Sicurezza: Piantedosi a Brdo per riunione trilaterale con omologhi Slovenia e Croazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con i colleghi Bostjan e Davor - continua Piantedosi - abbiamo elaborato delle linee operative e messo in campo alcuni strumenti quali: il rafforzamento dei pattugliamenti congiunti con gli sloveni, l’attivazione di pattugliamenti trilaterali al confine esterno croato, l’istituzione del comitato permanente congiunto italo-sloveno e sloveno-croato e l’individuazione di punti di contatto permanenti a livello nazionale, finalizzati allo scambio di informazioni”. “Domani - ha concluso Piantedosi - parteciperò al Processo di Brdo e vorrei dare ai Colleghi della regione balcanica un chiaro messaggio di sostegno al loro percorso di integrazione europea, e offrire il nostro supporto congiunto per una più efficace azione di prevenzione e contrasto dei traffici criminali transnazionali attivi nella regione, primo fra tutti, il traffico di migranti”. (Com)