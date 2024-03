Ambiente: Dal Fabbro (Iren), acqua grande opportunità, serve piano Marshall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acqua "è una grande opportunità per il nostro Paese, è una opportunità non divisiva perché serve a tutti. Forse sarà costoso farlo, ma è un grande investimento per il futuro, per i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi acqua è la parola d'ordine per i prossimi anni. E ci vorrà un Pnrr, un piano Marshall sull'acqua, e credo che il governo su questo debba lavorare". Lo ha detto il presidente esecutivo di Iren, Luca Dal Fabbro, in occasione dell'evento finale della quinta edizione della community Valore acqua per l'Italia, a Roma. L'emergenza idrica si contrasta "innanzitutto non sprecando l'acqua - ha spiegato Dal Fabbro - i tubi italiani perdono il 60 per cento dell'acqua che depuriamo. Quindi rattompando i tubi, trovando le perdite e creando una pipeline di acqua più resistente alle perdite. Iren su questo sta investendo quasi 3 miliardi di euro nel suo piano strategico per affrontare il tema acqua. La seconda cosa è non disperdere l'acqua, noi disperiamo il 90 per cento delle gocce d'acqua che cascano sul nostro territorio. Bisogna raccoglierla in invasi. C'è quindi da fare un grosso progetto di invasi nazionale, di cui noi come Iren siamo grandi sostenitori. La terza cosa è non buttare l'acqua utilizzata in agricoltura, le cosiddette acque reflue o industriali. In altri paesi le raccolgono nuovamente, noi la buttiamo nel mare. Se noi raccogliessimo tutta l'acqua reflua dalle coltivazioni e dall'industria e la ridepurassimo avremmo il 30 per cento di acqua per l'agricoltura che oggi invece dobbiamo depurare e distribuire", ha concluso Dal Fabbro. (Rer)