Sicurezza: De Corato, Viminale faccia luce su blitz anarchici a Malpensa

- "Non mi capacito di come ieri sera, alcuni anarchici, siano riusciti ad accedere sulle piste dell'Aeroporto di Malpensa aggirando i sistemi di sicurezza presenti e bloccare un aereo diretto a Casablanca che doveva rimpatriare un cittadino marocchino. È necessario e urgente che il Viminale faccia chiarezza di come siano andati realmente i fatti e per quale motivo, le Forze dell'Ordine presenti in aeroporto, non siano riuscite a bloccare queste persone. Fare ciò è indispensabile al fine di prevenire anche azioni future che sono già state annunciate oggi sui Social dei vari Centri Sociali". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato sul blitz di ieri sera degli anarchici all'aeroporto di Malpensa.(Com)