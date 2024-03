Ucraina: Zelensky, due anni fa abbiamo fermato le truppe russe nei pressi di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa le forze ucraine hanno fermato le truppe russe mentre si stavano avvicinando alla città di Kiev. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videoconferenza al Consiglio europeo di oggi a Bruxelles. "Proprio in questi giorni due anni fa, l'esercito russo è stato fermato vicino alla nostra capitale. Gli ucraini hanno dimostrato allora che le sconfitte russe non sono una fantasia, ma una semplice realtà che può essere garantita", ha detto il presidente. Zelensky ha evidenziato che oggi "il nostro obiettivo comune europeo" è rimasto uguale a due anni fa. "Il regime del (presidente russo Vladimir) Putin deve perdere questa guerra contro l'Ucraina. Questa è una guerra della Russia non solo contro l'Ucraina, ma contro tutti noi, anche contro i vostri Paesi, contro tutta la nostra Europa e lo stile di vita europeo", ha sottolineato il capo dello Stato. Per Zelensky, il sistema promosso da Putin è opposto a quello europeo. "Nel suo sistema, gli esseri umani non contano affatto. I diritti umani, la dignità di tutte le comunità, l'uguaglianza dei popoli, tutto questo semplicemente non esiste sotto il sistema di Putin", ha proseguito Zelensky. "Questa è una questione di vita o morte per tutto ciò che è prezioso per noi in Europa. Da nessuna parte in Europa dovrebbero prevalere la violenza e il degrado, come in Russia", ha concluso il leader ucraino. (Kiu)