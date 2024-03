Energia: Libia, produzione di gas in costante calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale della Libia, ha annunciato che i consumi di gas naturale sono ammontati a circa 30 milioni di metri cubi, di cui quasi 24 milioni di metri cubi sono stati utilizzati per alimentare le centrali elettriche della Gecol, l'ente elettrico statale. Nella stessa giornata, secondo la mappa interattiva dei flussi di gas entrati in Italia elaborata da Snam, al terminal gasifero di Gela, in Sicilia, sono arrivati dalla Libia complessivamente 6 milioni di metri cubi di gas tramite il GreenStream, il gasdotto che collega il Paese nordafricano all'Italia. Ne consegue che la produzione complessiva di gas in Libia oscilla attualmente tra i 30 e i 35 milioni di metri cubi al giorno, per una produzione complessiva stimata annuale di circa 10-13 miliardi di metri cubi di gas: in calo rispetto ai circa 15 miliardi di metri cubi precedenti. A febbraio, secondo dati ufficiali Noc, la produzione di gas è stata di 983,23 milioni di metri cubi, per una media giornaliera di 33,9 milioni di metri cubi al giorno. (segue) (Lit)