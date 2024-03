Speciale infrastrutture: da parcheggi a hub intermodali, a Roma Termini nasce Fs Park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il punto di forza di Fs Park è un cambio di pensiero sull'interpretazione di un'area che da mera sosta per le auto diventa un hub intermodale che raccoglie diversi servizi per cambiare il viaggio all'utente e aggiungendo valore. E questo lo facciamo trovando un nuovo modo di viaggiare, più accessibile, inclusivo e sicuro e massima diffusione capillare", ha affermato l'amministratore delegato di Fs Park, Andrea Destro. "Il paradigma di questa nuova società rispetto al passato sarà quello di curare le tre 'i': intermodalità, inclusività e innovazione", sono state le parole del presidente di Fs Park, Umberto Lebruto. "Intermodalità - ha spiegato- per integrare due modi di viaggiare". Inclusività perché la forchetta delle disuguaglianze si sta allargando, noi dobbiamo restringerla e permettere ai pendolari di prendere il treno in maniera agevole e con un prezzo contenuto. Innovazione perché abbiamo ridisegnato il parcheggio , che sarà sempre più rivolto all'ambiente, sempre più verde e ricco di infrastrutture che guardano alla sostenibile ambientale e innovazioni tecnologiche", ha concluso. (Rer)