Speciale infrastrutture: Coldiretti, sversamento a mare di alcune dighe sarde insulto a lavoro agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i gravi problemi vissuti dalle aziende agricole, di allevamento e dai cittadini a causa di uno degli inverni meno piovosi mai vissuti in Sardegna, adesso arriva anche la beffa: lo sversamento a mare di alcune dighe sarde. Emblematico è il caso che si sta vivendo nel Campidano, tra la diga del Tirso e il Flumendosa con la prima che sta sversando acqua a mare per il massimo livello ormai raggiunto e il secondo in deficit idrico ormai da tempo con un livello di 200 milioni di metri cubi in meno rispetto al 2023. Una "situazione inaccettabile a cui si deve dire basta”, sottolineano i vertici di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore dell’associazione che si unisce alla denuncia lanciata dall’Anbi regionale e alle forti preoccupazioni del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, riguardo al grave problema che si sta vivendo anche in questi giorni sulla gestione dell’acqua e sulle infrastrutture connesse. (Rsc)