Speciale infrastrutture: Buck (Ahk Italien), Germania supporta italia per diventare hub energia europeo

- Il governo tedesco “supporta fortemente l’Italia nel diventare un hub energetico per l’Europa”. Lo ha detto il Consigliere Delegato Ahk Italien, Jörg Buck, a margine della conferenza stampa della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) che si è tenuta a Milano. Il gas “è una fonte energetica importantissima. Questa settimana è stato firmato un accordo di cooperazione tra Italia e Germania per cui entrambi i Paesi si supportano sul tema energetico” ha ricordato Buck, sottolineando che per garantire la transizione e trasformare la produzione energetica anche nell’Africa del Nord verso fonti rinnovabili, produrre idrogeno verde e trasportarlo verso l’Europa, occorre utilizzare il gas, con le sue “ infrastrutture esistenti dell’Africa del Nord verso l’Europa”. La transizione ha bisogno di due fonti, un graduale distacco e investire in innovazione, nuovi materiali e infrastrutture per garantire la fornitura, il che è possibile perché l’elettrificazione delle nostre industrie è già un fatto, adesso dobbiamo renderlo possibile”. (Rem)