Speciale infrastrutture: Roma, Bonessio (Ev), metro a Piazza Venezia è importante tassello della mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme all'assessore Eugenio Patanè, alla presidente Svetlana Celli e a una rappresentanza di consiglieri capitolini "ho partecipato al sopralluogo nel cantiere di piazza Venezia dove sono in corso i lavori per la realizzazione della stazione della metro C". Così, in una nota, il consigliere dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio. "Abbiamo avuto l'occasione per la prima volta di poter monitorare sul campo lo stato di avanzamento dei lavori di una delle infrastrutture più importanti, complesse e moderne per lo sviluppo del trasporto sostenibile a Roma. Tale opera contribuirà a migliorare il diritto alla mobilità, la vivibilità pedonale della città, nonché la qualità della vita soprattutto delle prossime generazioni". (Com)