Speciale infrastrutture: Decreto Olimpiadi 2026, ecco in sintesi cosa provvede il testo approvato dal Senato

- Il decreto sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, anche detto decreto Olimpiadi 2026, approvato da palazzo Madama, si pone l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della governance della Simico (società infrastrutture Milano-Cortina). Il testo si compone di 6 articoli. Tra le norme introdotte: designa Anas come soggetto responsabile delle opere stradali complementari, subentrando alla Simico Spa nei rapporti giuridici attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi; interviene sulla governance della Simico, attribuendo specifiche funzioni ai membri dell'organo di amministrazione; prevede che l'amministratore delegato di Anas subentri come commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza della Statale 36, con poteri specificati. In concluso poi la commissione Ambiente ha inserito l'autorizzazione per gli Enti territoriali a partecipare alle attività connesse ai giochi e ad adottare misure per favorire l'impatto positivo sul territorio. (Rin)