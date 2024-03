Speciale infrastrutture: Pnrr, Pagano (Pd): per Fitto rilievi Corte Conti, Upb e Regioni sono polemiche inutili e strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Fitto non conta che istituzioni dalla massima autorevolezza come la Corte dei Conti o l'Ufficio parlamentare di bilancio abbiano segnalato tagli alla sanità per 1,2 miliardi dopo la rimodulazione del Pnrr. E non conta nemmeno quando lo confermano le Regioni, all'unanimità e senza distinzione di colore politico. Per Fitto sono tutte polemiche 'inutili e strumentali' perché, come sempre, la ragione deve essere dalla sua parte". Lo afferma in una nota Ubaldo Pagano, deputato del Partito democratico e capogruppo in commissione Bilancio a Montecitorio. "Poco importa se, appena qualche giorno fa, è stato lui stesso a delegare il ministro Schillaci di verificare l'esistenza di ogv per le opere della misura 'Verso un ospedale sicuro'. Talvolta succede, anche agli umani infallibili come Raffaele Fitto, di contraddirsi nel giro di pochissime ore. E quindi gli facciamo una domanda chiara e semplice: se dalla ricognizione dovesse emergere che su buona parte dei progetti, o anche progetti che valgono qualche milione di euro, vi sono già le obbligazioni giuridiche vincolanti, sarebbe disponibile a fare marcia indietro nel corso dell'iter di approvazione del decreto Pnrr? Nel frattempo - conclude - restiamo comunque in attesa di capire se e dove intende prendere il miliardo e duecento milioni che mancano all'appello per la sanità". (Com)