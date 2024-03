Cultura: Sangiuliano, obiettivo raddoppiare spazi espositivi Pinacoteca Brera, Uffizi e Museo archeologico Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendo raddoppiare lo spazio espositivo" della "Pinacoteca di Brera: nel prossimo autunno apriremo palazzo Citterio" e poi "lo stesso stiamo facendo per il museo degli Uffizi che triplichiamo con le ville di Careggi e Montelupo Fiorentino", ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo nell'Aula del Senato, durante il question time, a un'interrogazione sull'ampliamento degli spazi museali, volto alla più ampia fruizione delle opere d'arte (Fd'I). "E la terza tappa, Napoli, dove stiamo recuperando con i Fondi Pnc l'ex Albergo dei poveri" che conta "140 mila metri quadrati" con i quali "raddoppieremo la presenza del museo archeologico di Napoli", ha aggiunto il ministro per poi annunciare altre iniziative come l'apertura a Firenze del museo della lingua italiana, il museo della Shoah a Roma e il museo del Ricordo, sul quale il disegno di legge "approvato dal Consiglio dei ministri fra poco approderà nella Aule parlamentari". (Rin)