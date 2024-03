Tim: "Financial Times", record di scommesse al ribasso in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, sta cercando di ottenere il sostegno degli investitori per una vendita di asset che mira a ridurre il debito della società. Tuttavia, le scommesse contro le azioni dell'azienda da parte dei venditori allo scoperto hanno raggiunto quasi un miliardo di euro, un fatto che - secondo il quotidiano britannico "Financial Times" - indicherebbe una mancanza di fiducia nel piano di Labriola. Il "Financial Times" riporta i dati di S&P Global, secondo cui la percentuale di azioni in prestito è la più alta mai registrata. Le azioni in prestito sono salite al 19,33 per cento del capitale, quota che, riferisce il quotidiano britannico, "segna il più alto livello di posizioni corte dal 2005". Labriola propone la vendita della rete telefonica fissa del gruppo a Kkr, una mossa che ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori e ha causato un crollo delle azioni del 24 per cento il 7 marzo. Nonostante il sostegno del governo italiano alla vendita della rete, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che spetta al mercato decidere il futuro di Tim. (Rel)