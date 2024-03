Finanza: Giunta di Assonime incontra Giorgetti su quadro macroeconomico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa prodotta per gli investimenti del Pnrr è, tuttavia, ancora molto limitata, pari circa il 25% di quanto previsto a fine piano. Nel corso del 2023 tutte le riforme sono entrate in vigore o sono in corso di attuazione e la loro efficacia non può ancora essere valutata. I dati del 2023 mostrano un lieve miglioramento sull’andamento complessivo del sistema, soprattutto in termini di riduzione dei tempi delle procedure, dovuto anche a un calo della domanda di giustizia. Meno confortanti i dati sulla riduzione del pesante arretrato soprattutto con riguardo a quello fermo in Corte di Cassazione. Assonime, sulla base di un’attenta analisi dei dati, formula nel documento alcune proposte per consolidare e rafforzare i risultati conseguiti, proseguendo nel cammino di riforme e favorendo la piena realizzazione degli investimenti del Pnrr. (Com)