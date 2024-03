Usa: governo e 16 Stati fanno causa ad Apple, monopolio illegale su mercato smartphone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La causa, ha aggiunto, è tesa a fare in modo che Apple non possa applicare “la stessa strategia illegale in altri mercati strategici”. La società ha risposto smentendo le accuse, affermando invece che la procedura avviata dal governo “mette a rischio la nostra stessa essenza e i principi che fanno spiccare i nostri prodotti in mercati altamente competitivi”. In una nota, Apple ha aggiunto che la causa, se avrà successo, potrebbe “minare la nostra abilità di creare la tecnologia che i consumatori si aspettano da una azienda come la nostra, e creerebbe anche un pericoloso precedente: il governo, infatti, avrebbe una influenza diretta nel plasmare le tecnologie di cui usufruiscono i cittadini”. (segue) (Was)