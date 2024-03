Usa: governo e 16 Stati fanno causa ad Apple, monopolio illegale su mercato smartphone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, il dipartimento ha accusato Apple di avere bloccato di proposito diverse “super-app”, applicazioni in grado di fornire molteplici servizi diventando di fatto una vera e propria piattaforma online, oltre ad avere approvato misure anticoncorrenziali per costringere i consumatori a continuare ad acquistare nuovi modelli di iPhone, alla luce dell’incompatibilità tra i prodotti Apple e quelle di altre società. Una situazione che, ad esempio, è stata riscontrata nell’ambito della messaggistica, che presenta diverse limitazioni nel caso in cui un proprietario di iPhone decida di inviare un sms ad una persona che dispone di uno smartphone con una marca differente. Allo stesso modo, il governo ha accusato Apple di violazioni della normativa antitrust, avendo reso il suo Apple Watch compatibile solo con gli iPhone. (Was)