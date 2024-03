Casa: Pd incontra Sunia, servono risposte immediate per diritto a abitare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furfaro e Ferrari proseguono: "Servono risposte immediate, tra le quali bisognerebbe rifinanziare il fondo per il sostegno all'affitto e quello sulla morosità incolpevole, strumenti che potrebbero dare immediatamente una risposta alle famiglie in difficoltà assieme ad un grande piano di rilancio dell'edilizia pubblica popolare. Questo è quello che da mesi stiamo provando a suggerire al governo Meloni che invece non solo continua a non ascoltare ma prosegue la sua guerra incessante contro i più poveri e i più fragili di questo Paese". (Com)