Editoria: Capozzella (M5s Friuli Occidentale), solidarietà a giornalisti Agi in sciopero

- Solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti dell'Agi, che hanno indetto due giorni di sciopero dopo le mancate risposte sul futuro dell'agenzia, arriva dal coordinatore del Movimento 5 stelle in Friuli Occidentale, Mauro Capozzella. “I giornalisti Agi in questi anni hanno sempre garantito il pluralismo e un'informazione di qualità. L’ipotesi di vendere Agi deve essere scongiurata e anche il governo deve porre attenzione nei confronti di una agenzia di stampa che si è sempre contraddistinta per la sua indipendenza. Stiamo con i giornalisti dell’Agi e sosteniamo la loro mobilitazione”, ha aggiunto. (Frt)