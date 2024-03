Rifiuti: Gava: al via consultazione pubblica su end of waste da spazzamento stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via anche la consultazione pubblica sul nuovo schema di regolamento end of waste spazzamento stradale. Dopo l'annuncio in mattinata della firma, a breve, del decreto end of waste inerti, il Mase col viceministro Vannia Gava finalizza un altro step in ottica economia circolare. "L'obiettivo è massimizzare il recupero di materiale inerte da spazzamento e promuoverne il riutilizzo, riducendo il conferimento in discarica", commenta il viceministro. Lo schema stabilisce il flusso di rifiuti interessati, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi di utilizzo e gli obblighi documentali. Gli inerti recuperati potranno essere destinati alla realizzazione di sottofondi stradali e ferroviari, all'impiego in miscele bituminose, al confezionamento di malte e calcestruzzi, nonché alla realizzazione di riempimenti e colmate. Il processo di consultazione permetterà di inviare eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del documento sul sito del Ministero. (Rin)