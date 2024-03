Conflitto interessi: Pd, maggioranza azzera dibattito e svilisce Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito democratico "ha votato contro l'emendamento del governo che azzera il dibattito parlamentare sulla proposta di legge in materia di conflitto d'interessi. Ancora una volta, la maggioranza impedisce alle opposizioni di portare in Aula un testo normativo". Lo affermano i deputati del Pd nella commissione Affari costituzionali della Camera. "Lo schema è sempre lo stesso: incardinano la proposta in commissione, si fanno le audizioni e poi, alla vigilia dell'esame in Aula, azzerano il dibattito con un emendamento che delega il governo ad intervenire sulla materia - aggiungono gli esponenti del Partito democratico -. In questa legislatura è già avvenuto con il salario minimo e con la legge per il voto dei fuori sede. È molto grave perché in questo modo vengono silenziate e schiacciate le prerogative delle opposizioni e viene svilito il ruolo del Parlamento". (Rin)