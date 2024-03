Cultura: Marcheschi (Fd'I), con governo Meloni ampliamento e valorizzazione spazi museali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'azione intrapresa dal governo Meloni nella persona del ministro Sangiuliano stiamo vivendo una stagione in cui gli spazi museali sono destinati ad essere ampliati ma soprattutto valorizzati. Una fase, insomma, che va verso una sempre maggiore consapevolezza del potenziale dei nostri musei, non solo quindi dal punto di vista conservativo e dell'elevazione civica, intellettuale e spirituale ma anche dell'automantenimento finanziario", ha dichiarato nel corso del question time il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, capogruppo Fd'I in commissione Cultura a palazzo Madama. "In Italia abbiamo esposte 450 mila opere a fronte di un patrimonio di oltre 5 milioni. E' intenzione del Ministero provvedere all'ampliamento della Piancoteca di Brera, degli Uffizi di Firenze e del Museo archeologico di Napoli attraverso l'acquisizione di nuovi spazi fra cui palazzi e ville. Tasselli di un mosaico più ampio teso ad una sempre maggiore espansione del nostro patrimonio culturale fin qui anche troppo sottostimato e sottovalutato", ha aggiunto.(Rin)