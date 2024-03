Senato: La Russa, gesto della pistola da parte dello studente indotto da clima esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima esterno “ha indotto lo studente, ospite al Senato, a ritenere ‘normale’ fare il gesto della pistola verso il presidente del Consiglio”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella puntata di "Cinque minuti" che andrà in onda stasera su Rai1. “Credo che la lezione degli anni Settanta sia servita”, ma “gli episodi di intolleranza, ancora non troppo violenta, ma in qualche caso anche violenta, mi fanno pensare che si sia vicini a un punto rottura”, ha concluso La Russa. (Rin)