Corea del Nord: Mondiali calcio 2026, Pyongyang non ospiterà partita con Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha fatto sapere al Giappone che non è in grado di ospitare la partita di calcio tra le due nazionali in programma il prossimo 26 marzo. Lo ha dichiarato oggi il presidente della federazione calcistica giapponese, Kozo Tashima, ripreso dai media locali. Si tratta della gara di ritorno di una sfida valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2026, con l’andata vinta dal Giappone per uno a zero proprio oggi, 21 marzo. “I nordcoreani – ha spiegato Tashima – ci hanno detto che la partita non può essere disputata a Pyongyang. Nel corso dell’intervallo ci hanno chiesto se possiamo organizzarla in Giappone. Ho detto loro di non poter dare una risposta immediata, che è difficile e che ci vorranno almeno due o tre giorni”. Il dirigente non ha motivato la richiesta della federazione nordcoreana. L’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” aveva tuttavia precedentemente riferito dell’intenzione di Pyongyang di non ospitare la partita per paura delle infezioni batteriche in Giappone. Ieri, inoltre, il ministero degli Esteri di Tokyo aveva sconsigliato ai tifosi di seguire la propria nazionale per il match di Pyongyang, che sarebbe stato il primo della nazionale giapponese in Corea del Nord dal 2011. (segue) (Git)