Corea del Nord: Mondiali calcio 2026, Pyongyang non ospiterà partita con Giappone (2)

- "Come sapete, la Corea del Nord ha una posizione ostile nei confronti del Giappone, e visitare quel Paese non è raccomandato ai comuni cittadini", affermava una nota pubblicata su X (ex Twitter) dal ministero degli Esteri giapponese. La stampa locale ricorda che Tokyo sconsiglia ai cittadini giapponesi di visitare la Corea del Nord sulla base di una politica di lungo corso, ma non lo proibisce espressamente. Tra Giappone e Corea del Nord non sussiste alcuna relazione diplomatica ufficiale. L’episodio giunge dopo che il mese scorso la sorella del leader della Corea del Nord Kim Jong Un, Kim Yo Jong, si era detta ottimista sulle prospettive dei rapporti con Tokyo e aveva aperto a una “possibile” visita a Pyongyang del premier del Giappone, Fumio Kishida. Alta dirigente del Partito dei lavoratori, Kim aveva risposto a una precedente esternazione di Kishida, che la settimana prima aveva rivelato come Tokyo abbia compiuto “diversi, concreti sforzi” per arrivare a un vertice con Kim Jong Un e risolvere l’annosa questione dei cittadini giapponesi rapiti. La sorella del leader nordcoreano aveva spiegato che un incontro è possibile se il Giappone non rende la questione dei rapimenti, “che è già stata risolta”, un “ostacolo tra i due Paesi”. In tal caso, “non ci sarebbe nessuna ragione perché i due Paesi non si avvicinino” e perché “non arrivi il giorno della visita del primo ministro a Pyongyang”. Kim Yo Jong aveva anche citato lo stesso Kishida, che aveva detto di sentire “la necessità di modificare radicalmente l’attuale situazione tra Giappone e Corea del Nord”, affermando che “non vi è alcuna ragione per non apprezzare il suo discorso”. (segue) (Git)