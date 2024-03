Corea del Nord: Mondiali calcio 2026, Pyongyang non ospiterà partita con Giappone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solo un politico che abbia la sagacia e la visione strategica per guardare al futuro, invece che restare ancorato al passato, e che abbia il potere e la volontà di assumere una decisione politica può cogliere l’opportunità e cambiare la storia”, aveva spiegato la dirigente del Partito dei lavoratori. “Questa – aveva aggiunto – è solo la mia visione personale e non sono nella posizione di fare commenti ufficiali sulle relazioni tra la Repubblica democratica popolare di Corea e il Giappone”. Si trattava, in ogni caso, di affermazioni “estremamente inusuali” per la leadership nordcoreana, come sottolineato del resto da una fonte governativa di Tokyo all’agenzia di stampa “Kyodo News”. L’ultimo premier giapponese a visitare Pyongyang era stato nel 2002 Junichiro Koizumi, il cui gesto aveva portato al ritorno in Giappone di cinque cittadini rapiti in Corea del Nord. I due Paesi non hanno relazioni diplomatiche ufficiali ma, proprio nel 2002, è stata firmata una Dichiarazione di Pyongyang che impegna Giappone e Corea del Nord a compiere “ogni possibile sforzo per la normalizzazione dei rapporti”. (Git)