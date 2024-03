Ambiente: Ispra, nel 2023 in Italia disponibilità di acqua in calo del 18 per cento rispetto a media annua 1951–2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disponibilità di risorsa idrica nell'anno 2023 conferma il trend negativo registrato da diversi anni in Italia, anche se come mostrato dalle stime del Bigbang (il modello idrologico nazionale realizzato dall'Ispra) può considerarsi un anno in ripresa rispetto al 2022. Nel nostro Paese la disponibilità di risorsa idrica per l'anno 2023 è stimata in 112,4 miliardi di metri cubi, a fronte di un valore di precipitazione totale di 279,1 miliardi di metri cubi. Nel corso dell'anno si è comunque manifestata una certa ripresa rispetto al 2022, anno in cui la disponibilità di risorsa idrica ha raggiunto 67 miliardi di metri cubi, il minimo storico dal 1951 e corrispondente a circa il 50 per cento della disponibilità annua media (137,8 miliardi di metri cubi), calcolata sul periodo 1951–2023. (segue) (Com)