Lombardia: Scurati (Lega), bene inaugurazione nuova area senologica all'ospedale di Magenta

- "Bene l'inaugurazione della nuova Area Senologica presso l'Ospedale di Magenta. Nuovi spazi e nuove tecnologie dedicate alla diagnosi e alla cura dei tumori al seno. Importante anche il coinvolgimento del territorio dimostrato dalla partecipazione attiva dei ragazzi del Liceo Artistico Einaudi". Così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi e tecnologie dedicate alla diagnosi e cura dei tumori del seno all'Ospedale 'G. Fornaroli' di Magenta. Da sempre reputo un presidio importante quello rappresentato dall'Ospedale di Magenta, punto di riferimento per tutta la nostra Asst con professionisti che lavorano con dedizione e attenzione verso i pazienti", prosegue. (segue) (Com)