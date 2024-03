Gaza: Blinken ad Al Sisi, "Egitto svolge leadership essenziale su aiuti ai palesitnesi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, e il presidente della Repubblica d'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, hanno discusso oggi al Cairo gli ultimi sviluppi regionali. Secondo quanto riferito da una nota del dipartimento di Stato Usa, il segretario Blinken e il presidente Al Sisi hanno discusso dei negoziati per garantire un cessate il fuoco immediato di almeno sei settimane e il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza, oltre agli sforzi in corso per proteggere i civili palestinesi e gli operatori umanitari nella Striscia. Durante l'incontro, i due hanno anche parlato del ruolo di "leadership essenziale" dell'Egitto nel facilitare una maggiore assistenza umanitaria. Il segretario ha ribadito il rifiuto degli Stati Uniti a qualsiasi trasferimento forzato di palestinesi da Gaza, riaffermando l'impegno di Washington a lavorare con Il Cairo per promuovere la pace e la stabilità regionale, anche attraverso la creazione di uno Stato palestinese indipendente con garanzie di sicurezza per Israele. Infine, Blinken ha condannato gli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi alle navi commerciali nel Mar Rosso, osservando che "non fanno nulla per promuovere la causa del popolo palestinese", si legge nella nota. (Res)