Ue: Iacono (Pd), parere non conformità governo su benessere cani e gatti è strumentale (2)

- La parlamentare ha aggiunto: "Occorre dire anche che l'assenza di tracciabilità e di adeguate vaccinazioni comporta inoltre rischi per la salute pubblica. La proposta di regolamento definisce un quadro comune dell'Unione europea in materia di benessere di cani e gatti attraverso norme minime comuni in materia di allevamento, detenzione e immissione sul mercato di cani e gatti allevati o detenuti in stabilimenti. Riteniamo il parere di non conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, approvato dalla maggioranza nella XIV commissione del tutto strumentale. E segnalo - ha concluso Iacono - che sono in ogni caso conclusi i termini previsti dal Trattato di Lisbona per la verifica della sussidiarietà, risultando precluso il rinvio in commissione". (Rin)