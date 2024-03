Sanità: Mulè (FI) su diabete uno, legge 130 guarda al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi tagliamo un traguardo straordinario. Dobbiamo fare ancora più in fretta perché, pochi giorni fa, un bambino di sei anni è morto per chetoacidosi e il suo caso si aggiunge agli altri martiri del diabete di tipo uno. Oggi abbiamo l'ambizione di dare giustizia a chi non c'è più". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, durante l'evento sullo screening pediatrico diabete di tipo uno e celiachia all'Istituto superiore di sanità. "La legge 130 guarda al futuro: abbiamo avuto la consapevolezza di dover intervenire e ce l'abbiamo fatta tutti insieme con il risultato di essere riusciti ad alzare una bandiera di cui dobbiamo essere fieri - ha continuato il parlamentare -. L'Italia è il primo Paese al mondo che introduce lo screening su tutta la popolazione pediatrica per rilevare gli anticorpi di diabete di tipo uno e celiachia. La comunità scientifica internazionale ce lo riconosce e gli articoli sulle riviste più prestigiose, come 'Lancet' e 'Science', lo hanno certificato. Un ringraziamento di cuore al Parlamento che ha votato all'unanimità la legge, ai clinici, agli scienziati, all'Istituto superiore di sanità e alle associazioni dei pazienti di diabete e celiachia. È la vittoria di tutti loro".(Rin)