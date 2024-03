Finanza: Damiani (FI), ruolo consulenti finanziari centrale per educare a scelte consapevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto economico in rapido cambiamento, “una corretta educazione finanziaria è fondamentale per consentire a consumatori, risparmiatori e investitori di migliorare la propria capacità di comprendere i rischi e le opportunità delle scelte in ambito finanziario e migliorare, così, la propria sicurezza economica”. Lo ha detto il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a palazzo Madama, Dario Damiani, intervenendo al convegno Anasf "Non si nasce imparati". “Eppure i risultati dell'Edufin Index 2023 dimostrano come l'educazione finanziaria in Italia sia ancora insufficiente, anche tra chi ha redditi elevati. Un dato confermato anche da altre ricerche. In questo contesto, il consulente finanziario è un alleato fondamentale per supportare anche i nostri ragazzi e indirizzarli verso una gestione consapevole di risparmi e investimenti. Altrettanto importante - ha proseguito - è avviare i nostri giovani all'educazione finanziaria fin dalla tenera età. In questo senso, siamo molto orgogliosi di essere riusciti a introdurre questo insegnamento nelle scuole, per avvicinare i bambini al linguaggio finanziario e porre in questo modo le basi per scelte più consapevoli nel futuro", ha concluso. (Rin)