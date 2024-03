Inghilterra: medici specializzandi votano per nuovi scioperi fino a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici specializzandi in Inghilterra hanno votato per continuare gli scioperi fino alla metà di settembre nella loro disputa salariale con il governo, annunciando così una nuova ondata di interruzioni al Servizio sanitario nazionale (Nhs). Gli appartenenti al sindacato British Medical Association (Bma) hanno votato al 98 per cento a favore di ulteriori interruzioni lavorative. Annunciando il risultato della votazione, Bma ha chiesto a Victoria Atkins, segretaria di Stato per la Sanità e l'Assistenza sociale, di presentare una nuova offerta "credibile". (Rel)