Torino: Fratelli d'Italia su Askatasuna, luci accese nel palazzo di corso Regina, come è possibile?

- Come è possibile che dentro al centro sociale Askatasuna ci sia ancora qualcuno che accende la luce di notte? Lo hanno affermato in una nota stampa l'assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone e la capogruppo Fd'I in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi, alla vigilia del sopralluogo dei consiglieri comunali presso lo stabile di corso Regina Margherita. "Il nuovo verbale dell'Asl, datato 14 febbraio 2024, ribadisce nero su bianco che stante la evidente situazione di pericolo per le persone determinata dalle condizioni in cui versa lo stabile in oggetto e delle attività che ivi si svolgono, l'Autorità comunale competente debba urgentemente provvedere allo sgombero dell'edificio - hanno continuato Fd'I -. (segue) (Rpi)