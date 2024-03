Torino: Fratelli d'Italia su Askatasuna, luci accese nel palazzo di corso Regina, come è possibile? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'inagibilità confermata dal Comune stesso, che infatti ha motivato in questo modo l'avvio della collaborazione solo riguardo al giardino esterno, e che ora si scontra con la prova che dentro Askatasuna gli occupanti continuano a dormire sonni tranquilli. Addirittura la biancheria stesa alle finestre cambia ogni giorno. Il sindaco Lo Russo la smetta di prendere in giro i torinesi e le altre Istituzioni, presenteremo un esposto formale, che trasmetteremo poi per conoscenza al ministro dell'Interno Piantedosi. Il verbale Asl non permette più di aspettare, sgombero subito", hanno concluso l'assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone e la capogruppo di Fd'I in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi. (Rpi)