Speciale energia: Farina (Snam), obiettivi ambientali ambiziosi, dai target climatici alla tutela della biodiversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strategia, innovazione e sostenibilità "devono andare avanti insieme, di pari passo, e questo è il nostro approccio. In Snam, in particolare, abbiamo portato la sostenibilità al centro del business, facendo leva su stakeholder, innovazione e tecnologia, senza dimenticare i grandi investimenti in infrastrutture che già oggi sono pronte alle molecole verdi". Lo ha detto il Chief strategy and technology officer di Snam Claudio Farina, intervenuto a Milano alla terza edizione de “L’economia della sostenibilità e della biodiversità”, business talk di RCS Academy. “Abbiamo del resto obiettivi ambiziosi - ha spiegato Farina - a partire dalla nostra carbon neutrality al 2040, ma abilitiamo alla transizione anche gli stakeholder, per esempio con il business dell’efficienza energetica, con obiettivi sfidanti anche sulle emissioni di tipo scope 3, che includono anche i fornitori. Entro il 2027, come da piano strategico presentato ai mercati in gennaio, investiremo 400 milioni nell’innovazione, per ridurre anche consumi, sprechi ed emissioni ed efficientare processi e asset, lavorando anche per elettrificare i consumi delle centrali di spinta del gas". (Com)