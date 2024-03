Speciale energia: Nucleare, premier Croazia, metodi futuri di utilizzo saranno determinanti per noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Croazia "è particolarmente importante il modo in cui si utilizzerà in futuro l'energia nucleare per la produzione di elettricità". Lo ha detto il premier croato Andrej Plenkovic all'arrivo al primo vertice mondiale sull'energia nucleare di Bruxelles. Plenkovic ha sottolineato che la questione "è particolarmente importante per la Croazia", dato che il Paese "possiede il 50 per cento della centrale nucleare di Krsko, in Slovenia, la quale soddisfa dal 15 al 20 per cento del fabbisogno elettrico nazionale". "Certamente dovremo vedere in futuro come finanziare l'energia nucleare nel miglior modo possibile", ha sostenuto il premier di Zagabria. (Seb)