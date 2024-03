Speciale energia: Bulgaria, ratificato da Parlamento accordo con Usa su centrale Kozloduy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea popolare (Parlamento) della Bulgaria ha ratificato in seconda lettura l'accordo intergovernativo sulla cooperazione nel settore dell'energia nucleare, firmato a febbraio, con gli Stati Uniti. Il 25 gennaio il governo bulgaro ha approvato un progetto di accordo con gli Stati Uniti sulla cooperazione nella costruzione di due reattori nucleari sul territorio della centrale nucleare di Kozloduy utilizzando la tecnologia americana AP1000 (un reattore nucleare a doppio circuito di generazione III+ sviluppato da Westinghouse). La Bulgaria prevede di avviare la settima centrale nucleare entro il 2034 e l’ottava in altri due o tre anni. Il costo stimato per la costruzione sarà di circa 14 miliardi di dollari, ma secondo gli esperti potrebbe raggiungere i 30 miliardi. Nel gennaio dello scorso anno il parlamento bulgaro ha obbligato il governo a negoziare con gli Stati Uniti l'accordo, ora - dal momento dell'entrata in vigore della legge - il ministero degli Affari esteri dovrà notificare agli Usa, attraverso i canali diplomatici, la ratifica. (Seb)